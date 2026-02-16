LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle

Zollgrün (ots) - Am Freitag, gegen 21.15 Uhr, befuhr der 19-jährige Fahrer eines PKW die Landstraße aus Richtung Zollgrün kommend in Richtung Schleiz. In einer Rechtskurve kam er, aus bisher unbekannter Ursache, nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinab und überschlug sich in der Folge. Der junge Mann sowie sein 16-jähriger Beifahrer zogen sich Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ...

