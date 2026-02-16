Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle
Königsee (ots)
Am Freitagnachmittag wurde auf der Bundesstraße 88 in Königsee eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Bei erlaubten 50 km/h wurden in Richtung Oberköditz knapp 800 Fahrzeuge geprüft. In 104 Fällen kam es zu Geschwindigkeitsüberschreitungen, wovon der Großteil im Verwarngeldbereich angesiedelt war. 19 Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Bußgeldverfahren rechnen, die schnellste gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers betrug 81 km/h.
