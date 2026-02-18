Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Holztransporter um mehr als 43% überladen
L1150/ Gräfenthal (ots)
Am Dienstagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte einen Holztransporter, der auf der Landesstraße 1150 in Richtung Gräfenthal unterwegs war. Der bereits augenscheinlich überladene LKW wurde dann gewogen und es wurde ein Gesamtgewicht von 57.500 kg festgestellt. Dies entspricht einer Überladung von rund 43 Prozent. Bei dem 45-jährigen Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung erhoben, er musste das Holz bis zum Erreichen des zulässigen Höchstgewichtes entsprechend abladen.
