LPI-SLF: Holztransporter um mehr als 43% überladen

Neuhaus-Schierschnitz / Gefell (ots) - Gestern Morgen kam es kurz vor 08:00 Uhr im Landkreis Sonneberg auf der Strecke zwischen Neuhaus-Schierschnitz und Gefell zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 47-Jährige war mit ihrem Nissan auf der Strecke unterwegs, im Gegenverkehr befand sich ein 63-Jähriger mit seinem Subaru. Mutmaßlich aufgrund von Straßenglätte geriet eines der Fahrzeuge in den ...

