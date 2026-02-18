PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Holztransporter um mehr als 43% überladen

L1150/ Gräfenthal (ots)

Am Dienstagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte einen Holztransporter, der auf der Landesstraße 1150 in Richtung Gräfenthal unterwegs war. Der bereits augenscheinlich überladene LKW wurde dann gewogen und es wurde ein Gesamtgewicht von 57.500 kg festgestellt. Dies entspricht einer Überladung von rund 43 Prozent. Bei dem 45-jährigen Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung erhoben, er musste das Holz bis zum Erreichen des zulässigen Höchstgewichtes entsprechend abladen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 15:36

    LPI-SLF: Zeugen nach Kennzeichendiebstahl und Tankbetrug gesucht

    Schleiz/ Dittersdorf (ots) - Besonders dreist gingen Betrüger am heutigen Mittag in Schleiz vor. Ein Zeuge beobachtete zunächst in Schleiz, wie ein Unbekannter gegen 11.15 Uhr aus einem herannahenden PKW zügig ausstieg und von einem Skoda, der in der Bahnhofstraße geparkt war, die Kennzeichen mit Vogtland-Kreiskennung (V) abriss. Das Fahrzeug mitsamt Täter ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 08:28

    LPI-SLF: Unfall mit verletzter Person

    Neuhaus-Schierschnitz / Gefell (ots) - Gestern Morgen kam es kurz vor 08:00 Uhr im Landkreis Sonneberg auf der Strecke zwischen Neuhaus-Schierschnitz und Gefell zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 47-Jährige war mit ihrem Nissan auf der Strecke unterwegs, im Gegenverkehr befand sich ein 63-Jähriger mit seinem Subaru. Mutmaßlich aufgrund von Straßenglätte geriet eines der Fahrzeuge in den ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 06:46

    LPI-SLF: Straßensperrung nach Verkehrsunfall

    Neustadt an der Orla (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 12.10 Uhr, befuhr der 53-jährige Fahrer eines LKW mit Sattelauflieger die Landstraße von Moderwitz kommend in Richtung Neustadt/Orla und beabsichtigte nach links auf die B281 in Richtung Pößneck aufzufahren. Während des Abbiegens kippte der Sattelauflieger, aus derzeit ungeklarer Ursache, nach rechts um und kam im Straßengraben zum Liegen. Der geladene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren