Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugen gesucht - Unfallflucht in der Liebigstraße

Wuppertal (ots)

Am 17.02.2026, gegen 07:30 Uhr, kam es in der Liebigstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dunkler SUV fuhr die Liebigstraße in Richtung Schönebecker Straße, als er einen roten Opel Astra am Straßenrand touchierte, der dort in Fahrtrichtung parallel zur Fahrbahn geparkt war. Der SUV entfernte sich, ohne den Schaden zu regulieren. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

