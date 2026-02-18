PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugen gesucht - Unfallflucht in der Liebigstraße

Wuppertal (ots)

Am 17.02.2026, gegen 07:30 Uhr, kam es in der Liebigstraße zu einer 
Verkehrsunfallflucht.

Ein dunkler SUV fuhr die Liebigstraße in Richtung Schönebecker 
Straße, als er einen roten Opel Astra am Straßenrand touchierte, der 
dort in Fahrtrichtung parallel zur Fahrbahn geparkt war. Der SUV 
entfernte sich, ohne den Schaden zu regulieren.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren