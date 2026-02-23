PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Reiterin gestürzt

Hankensbüttel (ots)

Die Polizei Wittingen wurde heute Morgen gegen 10:00 Uhr über ein gesatteltes Pferd ohne Reiterin informiert. Eine Passantin hatte das Pferd an der Kreisstraße 7, mittig zwischen Oerrel und Hankensbüttel, festgestellt und bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten. Bei näherer Betrachtung des Tiers ergaben sich Anhaltspunkte, dass dieses zuvor gestürzt war und sich möglicherweise mit der Reiterin überschlagen hatte. Es musste daher davon ausgegangen werden, dass sich im Nahbereich eine verletzte Person befand.

Während der ersten Koordination der Suchmaßnahmen kam ein Landwirt auf die Einsatzkräfte zu. Er war bei Oerrel auf seine Nachbarin getroffen, die beim Ausritt vom Pferd gefallen war. Er hatte sie nach Hause gebracht und war anschließend zur Suche nach dem Pferd aufgebrochen.

Die Frau erschien anschließend zusammen mit ihrem Mann bei den Einsatzkräften. Da sie augenscheinlich schwerer verletzt war, wurde umgehend ein Rettungswagen angefordert, der die Frau zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus brachte. Das Pferd wurde in einen Pferdeanhänger geladen und zum Stall gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

