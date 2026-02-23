Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Weyhausen (ots)

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn ermittelt nach einem Einbruch in die Christian Albinus Oberschule in Weyhausen. In der Nacht von Freitag auf Samstag des vergangenen Wochenendes drangen bislang unbekannte Täter in das Schulgebäude an der Straße "Neue Straße" ein, nachdem sie ein Fenster beschädigt hatten. Im Inneren wurde ein Tresor aufgebrochen und Bargeld entwendet. Anschließend verließen die Täter das Gebäude unerkannt. Die Tat ereignete sich in der Zeit nach Mitternacht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen am Freitagabend und in der nachfolgenden Nacht werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell