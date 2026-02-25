PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizeieinsatz in Hankensbüttel

Hankensbüttel (ots)

Am Dienstagabend kam es zu einem Polizeieinsatz in Hankensbüttel. Ein 50-jähriger Anwohner hatte bei einem Termin mit dem Jugendamt in seinem Wohnhaus den Mitarbeitenden eine Schusswaffe gezeigt. Die Mitarbeitenden der Behörde konnten das Haus anschließend unverletzt verlassen und verständigten die Polizei. Im Verlauf des polizeilichen Einsatzes konnte ermittelt werden, dass sich der Mann weiterhin in seinem Haus in der Straße Achterkamp befand. Dort konnte er in der Nacht durch Spezialkräfte der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Das Haus wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsucht, dabei wurden Beweismittel sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Einsatzort wurde der 50-Jährige dem Gewahrsam der Polizeiinspektion Gifhorn zugeführt. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Allgemeinheit. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

