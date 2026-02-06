Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Grünstadt (ots)
Am gestrigen Donnerstag (05.02.2026) wurden zwei Autofahrerinnen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Gegen 08:55 Uhr bog eine der beiden Frauen mit ihrem Pkw von der Daimlerstraße nach rechts in die Industriestraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der in Richtung Kreisverkehr Obersülzer Straße fahrenden Autofahrerin. Infolge der Kollision wurde das Fahrzeug der Einbiegenden um 90 Grad gedreht und stieß gegen einen Zaun. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Martina Benz
Tel.: 06359 9312 0
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
