Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Grünstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstag (05.02.2026) wurden zwei Autofahrerinnen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Gegen 08:55 Uhr bog eine der beiden Frauen mit ihrem Pkw von der Daimlerstraße nach rechts in die Industriestraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der in Richtung Kreisverkehr Obersülzer Straße fahrenden Autofahrerin. Infolge der Kollision wurde das Fahrzeug der Einbiegenden um 90 Grad gedreht und stieß gegen einen Zaun. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

