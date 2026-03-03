PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Carports in Hude

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 2. März 2026, gegen 09:45 Uhr, kam es im Ströhenweg in Hude zum Brand eines Carports.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte sich Asche in einer Abfalltonne unter dem Carport entzündet und in der Folge einen Brand der Abfalltonne entfacht haben. Das Feuer der brennenden Tonne griff im weiteren Verlauf dann auf das Carport über.

Ein aufmerksamer Passant entdeckte das Feuer und verständigte den Notruf. Die alarmierten 13 Kameraden und Kameradinnen der Freiwilligen Feuerwehr Altmoorhausen rückten zum Brandort aus und verhinderten ein weiteres Übergreifen des Feuers.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursachen dauern noch an.

Die Schadenhöhe kann bisher nicht beziffert werden.

