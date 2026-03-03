Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Brand eines Pkw auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück im Bereich der Gemeinde Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 2. März 2026, gegen 09:45 Uhr, brannte ein Renault Kastenwagen auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück im Bereich der Gemeinde Harpstedt.

Der 34-jährige Pkw-Fahrer stellte während der Fahrt auf der Autobahn ein ungewöhnliches Geräusch aus dem Motorraum seines Fahrzeuges fest. Kurze Augenblicke später schlugen bereits Flammen in den Innenraum des Renault.

Der Mann aus Bremen reagierte schnell und stellte sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen ab.

Die Freiwillige Feuerwehr Groß Ippener rückte mit 10 Personen aus und löschte den, in Vollbrand stehenden, Pkw.

Der entstandene Schaden wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Nachdem die Löschung des brennenden Fahrzeuges abgeschlossen war, musste das Wrack abgeschleppt werden.

Der Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell