PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Brand eines Pkw auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück im Bereich der Gemeinde Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 2. März 2026, gegen 09:45 Uhr, brannte ein Renault Kastenwagen auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück im Bereich der Gemeinde Harpstedt.

Der 34-jährige Pkw-Fahrer stellte während der Fahrt auf der Autobahn ein ungewöhnliches Geräusch aus dem Motorraum seines Fahrzeuges fest. Kurze Augenblicke später schlugen bereits Flammen in den Innenraum des Renault.

Der Mann aus Bremen reagierte schnell und stellte sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen ab.

Die Freiwillige Feuerwehr Groß Ippener rückte mit 10 Personen aus und löschte den, in Vollbrand stehenden, Pkw.

Der entstandene Schaden wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Nachdem die Löschung des brennenden Fahrzeuges abgeschlossen war, musste das Wrack abgeschleppt werden.

Der Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 11:02

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Carports in Hude

    Delmenhorst (ots) - Am Montag, 2. März 2026, gegen 09:45 Uhr, kam es im Ströhenweg in Hude zum Brand eines Carports. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte sich Asche in einer Abfalltonne unter dem Carport entzündet und in der Folge einen Brand der Abfalltonne entfacht haben. Das Feuer der brennenden Tonne griff im weiteren Verlauf dann auf das Carport über. Ein aufmerksamer Passant entdeckte das Feuer und ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 10:02

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Groß Ippener +++ hoher Sachschaden

    Delmenhorst (ots) - Am Sonntag, 1. März 2026, gegen 12:45 Uhr, kam ein 50-jähriger Lotus-Fahrer aus Bremen auf der Straße Hespenriede in Groß Ippener aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Der Mann aus Bremen fuhr auf der Straße Hespenriede in Richtung Brillheide und kam aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren