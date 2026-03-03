PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Bürogebäude +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 27. Februar 2026, circa 15:00 Uhr, bis Montag, 2. März 2026, circa 06:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude in der Willmsstraße in Delmenhorst.

Die unbekannten Personen durchsuchten mehrere Räume und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und bittet Personen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

