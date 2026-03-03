Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Bürogebäude +++ Zeugenaufruf
Delmenhorst (ots)
In der Zeit von Freitag, 27. Februar 2026, circa 15:00 Uhr, bis Montag, 2. März 2026, circa 06:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude in der Willmsstraße in Delmenhorst.
Die unbekannten Personen durchsuchten mehrere Räume und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.
Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und bittet Personen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 in Verbindung zu setzen.
