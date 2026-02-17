Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlichem Betrugsfall

Laar (ots)

Am 7. Dezember 2025 kam es in der Hauptstraße in Laar zu einem mutmaßlichen Betrugsfall im Zusammenhang mit einer Cateringbestellung.

Eine bislang unbekannte Frau beauftragte ein örtliches Gastronomieunternehmen telefonisch mit der Lieferung von Kaffee, Kuchen, Fingerfood sowie weiterem Zubehör und Dekoration für eine Feierlichkeit. Die Lieferung erfolgte am genannten Tag zu einer Veranstaltung in die Mühle in Laar. Trotz vorheriger Zusage wurde der vereinbarte Betrag bislang nicht beglichen.

Die unbekannte Frau welche lediglich eine niederländische Telefonnummer hinterließ, kann wie folgt beschrieben werden:

etwa 175 cm groß

stabile Figur

dunkelblonde, schulterlange Haare

trug zum Zeitpunkt der Bestellung keine Brille

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person oder zu der Veranstaltung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter 05943/92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell