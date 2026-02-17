PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec-Fahrer

Nordhorn (ots)

Am Montag, den 16. Februar 2026, kam es gegen 18:05 Uhr auf dem Kanalweg in Nordhorn zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 34-jähriger Fahrer eines Opel Corsa den Kanalweg in Richtung Denekamper Straße. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 79-jähriger Fahrer eines Pedelecs, aus Richtung Zamenhofstraße kommend, den Kanalweg über eine dortige Verkehrsinsel zu überqueren. Dabei übersah er mutmaßlich den bevorrechtigten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 79-Jährige lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Er wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 34-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Nach eigenen Angaben leitete er beim Erkennen des Pedelec-Fahrers umgehend eine starke Bremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 07:51

    POL-EL: Wilsum - Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Wilsum (ots) - Am Dienstag, den 17. Februar 2026, kam es gegen 00:20 Uhr auf der Itterbecker Straße in Fahrtrichtung Wilsum zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 27-jähriger Fahrer mit einem Skoda Octavia die Itterbecker Straße, als er in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 07:50

    POL-EL: Laar - Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Laar (ots) - Am Montag, den 16. Februar 2026, kam es gegen 09:20 Uhr auf der Vechtetalstraße in Laar zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 28-jährige Fahrerin mit einem Opel Corsa die Vechtetalstraße in Fahrtrichtung Heesterkante, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 07:49

    POL-EL: Hoogstede - Diesel aus Bagger entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Hoogstede (ots) - Zwischen Freitag, den 13. Februar 2026, 17:00 Uhr, und Montag, den 16. Februar 2026, 07:00 Uhr, kam es an der Straße Scheerhorner Diek in Hoogstede zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das Durchtrennen eines Metallzaunes Zutritt zu einem eingezäunten Baustellengelände. Anschließend entwendeten sie aus einem dort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren