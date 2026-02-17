Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec-Fahrer

Nordhorn (ots)

Am Montag, den 16. Februar 2026, kam es gegen 18:05 Uhr auf dem Kanalweg in Nordhorn zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 34-jähriger Fahrer eines Opel Corsa den Kanalweg in Richtung Denekamper Straße. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 79-jähriger Fahrer eines Pedelecs, aus Richtung Zamenhofstraße kommend, den Kanalweg über eine dortige Verkehrsinsel zu überqueren. Dabei übersah er mutmaßlich den bevorrechtigten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 79-Jährige lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Er wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 34-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Nach eigenen Angaben leitete er beim Erkennen des Pedelec-Fahrers umgehend eine starke Bremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell