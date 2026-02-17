PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Zwei Diebstähle auf Baustelle an der Hauptstraße - Zeugen gesucht

Lathen (ots)

Unbekannte Täter haben eine Baustelle an der Hauptstraße in Lathen gleich zweimal ins Visier genommen.

Im Zeitraum von Freitag, 06. Februar 2026, 12:30 Uhr bis Montag, 09. Februar 2026, 07:15 Uhr, betraten unbefugte Täter ein Baustellengelände und entwendeten zwei Starkstromkabel. Weiterhin verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem Baucontainer und stahlen eine Kappsäge.

In einem weiteren Vorfall kam es zwischen Samstag, 07. Februar 2026, 14:00 Uhr und Montag, 09. Februar 2026, 07:15 Uhr, ebenfalls zu einem Diebstahl auf derselben Baustelle. Hierbei wurde ein weiteres Starkstromkabel entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen liegt die Höhe des entstandenen Sachschadens bei 1.600 Euro. Die unbekannte Täterschaft entfernten sich vermutlich mit einem PKW in unbekannte Richtung. Zeuginnen und Zeugen, die zu den genannten Zeiträumen, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Lathen unter der Rufnummer 05933 924570 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

