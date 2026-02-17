Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec-Fahrer (Zeugen gesucht)

Nordhorn (ots)

In Bezug auf den Verkehrsunfall am Montag gegen 18.05 Uhr auf dem Kanalweg in Nordhorn ist die Polizei Nordhorn auf der Suche nach Hinweisen zum Unfallhergang.

"Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 34-jähriger Fahrer eines Opel Corsa den Kanalweg in Richtung Denekamper Straße. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 79-jähriger Fahrer eines Pedelecs, aus Richtung Zamenhofstraße kommend, den Kanalweg über eine dortige Verkehrsinsel zu überqueren. Dabei übersah er mutmaßlich den bevorrechtigten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 79-Jährige lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Er wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht."

Hinweise zum Unfallhergang bitte an die Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090.

