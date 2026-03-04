Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruchdiebstahl in Lemwerder auf dem Recyclinghof +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Eine Recycling- und Entsorgungseinrichtung in der Straße Am Leuchtturm in Lemwerder war das Ziel von Einbrechern.

In der Zeit von Freitag, 27. Februar 2026, 12:30 Uhr, bis Dienstag, 3. März 2026, 08:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zum Recyclinghof.

Die Täter entwendeten Recyclingmaterialien im Wert von rund 1.000 Euro und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Berne unter der Telefonnummer 04406/ 920780 zu melden.

