POL-HI: Sarstedt - Aufbruch eines Baustellencontainers
Zeugenaufruf
Hildesheim (ots)
Sarstedt, Görlitzer Straße (mak). Im Zeitraum vom 12.02.2026, ca. 17:00 Uhr, bis zum 13.02.2026, ca. 06:45 Uhr, kam es in der Görlitzer Straße zu einem Einbruch in einen Baustellencontainer. Dabei wurde durch bislang unbekannte Täterschaft ein Fenster des Containers aufgehebelt. Aus dem Inneren wurden Werkzeuge entwendet. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt
Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell