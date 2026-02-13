Hildesheim (ots) - Bockenem (web) - Am heutigen Mittwoch, gegen 11:30 Uhr, kam es auf dem LIDL Parkplatz im Schlangenweg zu einer sogenannten "Verkehrsunfallflucht". Nach vorliegenden Erkenntnissen ist auf dem Parkplatz von einem Lkw die Bordsteinfassung eines Beetes beschädigt worden. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Lkw hatte sich laut einer Zeugin in diesem Beet festgefahren und wurde mit der ...

