Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Einbrüche in Hildesheim - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Zwischen Dienstagnachmittag und Dienstagabend, 10.02.2026, kam es in Hildesheim zu fünf Einbrüchen in Häuser und Wohnungen. Die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und sucht mögliche Zeugen.

Nach vorliegenden Erkenntnissen drangen ein oder mehrere Täter in der Zeit von 13:30 Uhr bis 18:45 Uhr in ein Einfamilienhaus im Achtumer Lindenkamp ein.

Zwischen 14:15 Uhr und 19:15 Uhr standen zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Bunsenstraße im Fokus der Täter.

Ein weiterer Tatort befindet sich im Itzumer Breienskamp, wo sich der oder die Täter zwischen 15:00 Uhr und 18:45 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafften.

Zu einer fünften Tat kam es in der Zeit zwischen 17:50 Uhr und 19:00 Uhr in der Doebnerstraße in Drispenstedt, wo eine Wohnung betroffen war.

Die Täter verschafften sich in allen Fällen gewaltsam Zutritt zu den Objekten, die anschließend nach Diebesgut durchwühlt wurden. In einem Fall wurde Bargeld erbeutet. Bei den übrigen Taten steht momentan noch nicht fest, ob etwas fehlt. Etwaige Zusammenhänge werden von den Ermittlern geprüft.

Wer sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit den aufgeführten Taten geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell