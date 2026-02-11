PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Einbrüche in Hildesheim - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Zwischen Dienstagnachmittag und Dienstagabend, 10.02.2026, kam es in Hildesheim zu fünf Einbrüchen in Häuser und Wohnungen. Die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und sucht mögliche Zeugen.

Nach vorliegenden Erkenntnissen drangen ein oder mehrere Täter in der Zeit von 13:30 Uhr bis 18:45 Uhr in ein Einfamilienhaus im Achtumer Lindenkamp ein.

Zwischen 14:15 Uhr und 19:15 Uhr standen zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Bunsenstraße im Fokus der Täter.

Ein weiterer Tatort befindet sich im Itzumer Breienskamp, wo sich der oder die Täter zwischen 15:00 Uhr und 18:45 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafften.

Zu einer fünften Tat kam es in der Zeit zwischen 17:50 Uhr und 19:00 Uhr in der Doebnerstraße in Drispenstedt, wo eine Wohnung betroffen war.

Die Täter verschafften sich in allen Fällen gewaltsam Zutritt zu den Objekten, die anschließend nach Diebesgut durchwühlt wurden. In einem Fall wurde Bargeld erbeutet. Bei den übrigen Taten steht momentan noch nicht fest, ob etwas fehlt. Etwaige Zusammenhänge werden von den Ermittlern geprüft.

Wer sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit den aufgeführten Taten geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 10:59

    POL-HI: Schüsse lösen Polizeieinsatz aus

    Hildesheim (ots) - Alfeld (ni) - Am 10.02.2026 werden am Nachmittag mindestens zwei Schussabgaben in der Feldmark von Alfeld, in der tagsüber auch Personen unterwegs sind, der Polizei mitgeteilt. Bei der Verifizierung des Sachverhaltes wird ein Jagdberechtigter angetroffen und ganzheitlich auf bestehende Pflichten in Bezug auf Nutzung und Aufbewahrung von Waffen und Munition überprüft. Nach derzeitigen Erkenntnissen ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 09:08

    POL-HI: Sarstedt - Sachbeschädigung an Pkw / Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Sarstedt, Burgstraße (mak). Im Zeitraum vom 10.02.2026, ca. 22:00 Uhr, bis zum 11.02.2026, ca. 07:00 Uhr, kam es auf einem frei zugänglichen Parkplatz in der Burgstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Bei dem schwarzen Audi wurde durch den unbekannten Täter die Heckscheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Der Schaden am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren