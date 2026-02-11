PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Sachbeschädigung an Pkw
Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Burgstraße (mak). Im Zeitraum vom 10.02.2026, ca. 22:00 Uhr, bis zum 11.02.2026, ca. 07:00 Uhr, kam es auf einem frei zugänglichen Parkplatz in der Burgstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Bei dem schwarzen Audi wurde durch den unbekannten Täter die Heckscheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Der Schaden am Audi wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

