Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

Hildesheim (ots)

Alfeld (geb). Am Dienstag, 10.02.2026 zwischen 06:30 - 08:35 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Göttinger Straße in Fahrtrichtung Schlehbergring. Hierbei stieß er gegen den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten silbernen Opel Astra und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der Entfernung/ der Verteilung der zerstörten Fahrzeugteile des geschädigten Pkw wird davon ausgegangen, dass der Unfallverursacher mit nicht geringer Geschwindigkeit gegen den geparkten Pkw gefahren ist und den Unfall mindestens hätte akustisch wahrnehmen müssen. Zeugen welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten Kontakt mit der Polizei Alfeld unter 05181-8073-0 aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

