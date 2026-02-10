PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und hohen Sachschaden

POL-HI: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und hohen Sachschaden
  • Bild-Infos
  • Download

Hildesheim (ots)

Söhlde/ Gr. Himstedt (web) - Am heutigen Morgen, gegen 06:45 Uhr, kam es in Groß Himstedt, Südstraße, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten KFZ.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr der 22jährige Fahrzeugführer eines Kleintransporters die Südstraße in Rtg. Söhlde. An der vor Ort befindlichen Bushaltestelle stand ein Linienbus. Dem gegenüber stand ein geparkter Pkw. Die ordnungsgemäß stehenden Fahrzeuge verengten die Straße soweit, dass zwischen dem haltenden Linienbus und dem geparkten Pkw keine Durchfahrt mehr möglich war. Der 22jährige Mann aus dem östlichen LK Hildesheim erkannte die Situation zu spät und fuhr ungebremst zwischen den geparkten Fahrzeugen hindurch. Dabei stieß er zunächst gegen den geparkten Pkw Hyundai. Dieser wurde durch den Zusammenstoß nach rechts in einen angrenzenden Gartenzaun geschleudert. Im weiteren Verlauf prallte der Unfallverursacher gegen zwei hinter dem Linienbus wartende Fahrzeuge, einem Pkw Ford und einen Mercedes. Der Aufprall auf den Mercedes brachte schließlich das Fahrzeug des Unfallverursachers zum Stillstand. An dem Kleintransporter und den drei weiteren, beteiligten Fahrzeugen entstand nach einer ersten Einschätzung jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Alle beteiligten KFZ mussten abgeschleppt werden. Die 56jährige Fahrzeugführerin des direkt hinter dem Linienbus stehenden Pkw (ebenfalls östlicher LK Hildesheim) wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Hildesheim verbracht. Neben zwei Streifenwagen der Polizei Bad Salzdetfurth und einem Rettungswagen kamen auch die ehrenamtlichen Helfer der Ortsfeuerwehren Groß Himstedt, Steinbrück und Söhlde vor Ort zum Einsatz. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden vollgesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. So könnte u. a. eine Sichtbehinderung durch starken Nebel zum Unfallgeschehen beigetragen haben. Auch wurden Maßnahmen zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit des Unfallverursachers eingeleitet und sind entsprechend Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 09:42

    POL-HI: Wohnhausbrand in Alfeld - Ursache derzeit unbekannt

    Hildesheim (ots) - ALFELD - (jpm) In der Nacht zu Dienstag, 10.02.2026, ist im Alfelder Ortsteil Eimsen ein Einfamilien-Reihenhaus durch einen Brand zerstört worden. Das Feuer wurde gegen 03:20 Uhr von einem Mann aus der Nachbarschaft bemerkt, der anschließend einen Notruf absetzte. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge befand sich der mutmaßlich einzige Bewohner des betroffenen Wohnobjekts zu diesem Zeitpunkt nicht ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 05:09

    POL-HI: Minderjähriger fährt des Nachts quer durch Deutschland

    Hildesheim (ots) - Seesen / BAB 7 (vol) - Am 10.02.2026, um kurz nach Mitternacht, befuhren Beamte der Autobahnpolizei Hildesheim die BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel. Nahe der Anschlussstelle Seesen stellten sie einen Mercedes-Sprinter fest, welcher zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten wurde. Der Fahrzeugführer konnte sich nicht ausweisen und machte mündliche Angaben zu seiner Personalie. Die Polizeibeamten ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 04:50

    POL-HI: Elze -Diebstahl einer Geldbörse / Zeugenaufruf-

    Hildesheim (ots) - (bru)Am 09.02.2026 wurde einer 81-jährigen Frau aus Springe während ihres Aufenthalts im Aldi-Markt Elze, Sehlder Straße, das Portemonnaie aus ihrer Handtasche entwendet. Die Tat ereignete sich gegen 15.30 Uhr. Der derzeit unbekannte Täter erbeutete Bargeld und diverse persönliche Papiere der Geschädigten. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren