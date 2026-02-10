Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und hohen Sachschaden

Hildesheim (ots)

Söhlde/ Gr. Himstedt (web) - Am heutigen Morgen, gegen 06:45 Uhr, kam es in Groß Himstedt, Südstraße, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten KFZ.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr der 22jährige Fahrzeugführer eines Kleintransporters die Südstraße in Rtg. Söhlde. An der vor Ort befindlichen Bushaltestelle stand ein Linienbus. Dem gegenüber stand ein geparkter Pkw. Die ordnungsgemäß stehenden Fahrzeuge verengten die Straße soweit, dass zwischen dem haltenden Linienbus und dem geparkten Pkw keine Durchfahrt mehr möglich war. Der 22jährige Mann aus dem östlichen LK Hildesheim erkannte die Situation zu spät und fuhr ungebremst zwischen den geparkten Fahrzeugen hindurch. Dabei stieß er zunächst gegen den geparkten Pkw Hyundai. Dieser wurde durch den Zusammenstoß nach rechts in einen angrenzenden Gartenzaun geschleudert. Im weiteren Verlauf prallte der Unfallverursacher gegen zwei hinter dem Linienbus wartende Fahrzeuge, einem Pkw Ford und einen Mercedes. Der Aufprall auf den Mercedes brachte schließlich das Fahrzeug des Unfallverursachers zum Stillstand. An dem Kleintransporter und den drei weiteren, beteiligten Fahrzeugen entstand nach einer ersten Einschätzung jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Alle beteiligten KFZ mussten abgeschleppt werden. Die 56jährige Fahrzeugführerin des direkt hinter dem Linienbus stehenden Pkw (ebenfalls östlicher LK Hildesheim) wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Hildesheim verbracht. Neben zwei Streifenwagen der Polizei Bad Salzdetfurth und einem Rettungswagen kamen auch die ehrenamtlichen Helfer der Ortsfeuerwehren Groß Himstedt, Steinbrück und Söhlde vor Ort zum Einsatz. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden vollgesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. So könnte u. a. eine Sichtbehinderung durch starken Nebel zum Unfallgeschehen beigetragen haben. Auch wurden Maßnahmen zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit des Unfallverursachers eingeleitet und sind entsprechend Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

