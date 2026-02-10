Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am 07.02.2026 befand sich ein 82-jähriger Mann gegen 14:15 Uhr in einem Supermarkt in der Drispenstedter Straße in Hildesheim. Dort wurde er von einer unbekannten Frau in ein Gespräch verwickelt und abgelenkt. Erst beim Bezahlvorgang an der Kasse bemerkte er den Verlust seines Portemonnaies. Der Senior vermutet, dass die Unbekannte im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnte. ...

mehr