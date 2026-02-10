POL-HI: Elze -Diebstahl einer Geldbörse
Zeugenaufruf-
Hildesheim (ots)
(bru)Am 09.02.2026 wurde einer 81-jährigen Frau aus Springe während ihres Aufenthalts im Aldi-Markt Elze, Sehlder Straße, das Portemonnaie aus ihrer Handtasche entwendet. Die Tat ereignete sich gegen 15.30 Uhr. Der derzeit unbekannte Täter erbeutete Bargeld und diverse persönliche Papiere der Geschädigten. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.
