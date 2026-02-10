PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Elze -Diebstahl einer Geldbörse
Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(bru)Am 09.02.2026 wurde einer 81-jährigen Frau aus Springe während ihres Aufenthalts im Aldi-Markt Elze, Sehlder Straße, das Portemonnaie aus ihrer Handtasche entwendet. Die Tat ereignete sich gegen 15.30 Uhr. Der derzeit unbekannte Täter erbeutete Bargeld und diverse persönliche Papiere der Geschädigten. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 16:00

    POL-HI: E-Scooter-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss gestoppt

    Hildesheim (ots) - BOCKENEM (lud) Am 09.02.2026, gegen 12:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth im Schlangenweg in 31167 Bockenem im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 46-jährigen E-Scooter-Fahrer. Hierbei wurde anlässlich durchgeführter Tests zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit festgestellt, dass der E-Scooter-Fahrer aus dem Stadtgebiet Kassel unter dem Einfluss von Cannabis stand, was dieser ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:47

    POL-HI: Geldbörse beim Einkaufen gestohlen - Präventionstipps

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am 07.02.2026 befand sich ein 82-jähriger Mann gegen 14:15 Uhr in einem Supermarkt in der Drispenstedter Straße in Hildesheim. Dort wurde er von einer unbekannten Frau in ein Gespräch verwickelt und abgelenkt. Erst beim Bezahlvorgang an der Kasse bemerkte er den Verlust seines Portemonnaies. Der Senior vermutet, dass die Unbekannte im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnte. ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 09:47

    POL-HI: Einbruchdiebstahl in Baufirma-Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth (fri): In der Zeit zwischen dem 07.02.2026 gegen 09:00 Uhr und dem 09.02.2026 gegen 07:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam unberechtigten Zutritt zu den Büroräumlichkeiten einer in der Straße Krugkamp im Ortsteil Bodenburg befindlichen Baufirma. Die Täter verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Zeugen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren