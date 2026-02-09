Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl in Baufirma-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (fri): In der Zeit zwischen dem 07.02.2026 gegen 09:00 Uhr und dem 09.02.2026 gegen 07:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam unberechtigten Zutritt zu den Büroräumlichkeiten einer in der Straße Krugkamp im Ortsteil Bodenburg befindlichen Baufirma.

Die Täter verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro und entwendeten eine geringe Menge Bargeld.

Zeugen, die Hinweise geben können oder auffällige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

