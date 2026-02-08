PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trunkenheit im Verkehr - ein Verkehrsteilnehmer leistet Widerstand

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN/BOCKENEM (erb). Am Samstag, den 07. Februar 2026, leitete die Polizei Bad Salzdetfurth zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. In einem der Fälle leistete ein Verkehrsteilnehmer Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen.

Zunächst wurde die Polizei am Samstagabend auf eine Trunkenheitsfahrt auf der Bundesstraße 6 zwischen Schellerten und Kemme aufmerksam. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 59-jähriger Fahrradfahrer gegen 18:00 Uhr den dortigen Radweg in Richtung Kemme, als er das Gleichgewicht verlor und in einen Straßengraben stürzte. Personen- oder Sachschäden entstanden hierbei glücklicherweise nicht.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei dem Mann eine erhebliche Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,7 Promille. Der Fahrradfahrer räumte ein, zuvor Bier und Schnaps konsumiert zu haben. Aufgrund dessen ergab sich der Verdacht der Trunkenheit im Verkehr. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann aufgrund seiner starken Alkoholisierung in einem Krankenhaus aufgenommen.

In der Nacht gegen 23:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte zudem einen 38-jährigen Autofahrer in der Bönnier Straße in der Innenstadt von Bockenem.

Im Rahmen der weiteren Verkehrskontrolle gab der Mann an, zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Aufgrund festgestellter Ausfallerscheinungen ergab sich der Verdacht der relativen Fahruntüchtigkeit und damit der strafbaren Trunkenheit im Verkehr.

Als die Beamten weitere polizeiliche Maßnahmen durchführen wollten, versuchte der Beschuldigte, sich durch Weglaufen der Kontrolle zu entziehen. Die Polizisten hielten ihn daraufhin fest. Beim Anlegen von Handfesseln leistete der Mann Widerstand und versuchte, sich aus den Griffen der Beamten zu lösen. Er wurde schließlich zu Boden gebracht und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Der 38-Jährige wurde zunächst ambulant in einem Rettungswagen versorgt und anschließend durch eine weitere Funkstreife in ein Krankenhaus nach Hildesheim gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Neben der vorgeworfenen Trunkenheit im Verkehr wird nun auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den 59-jährigen Fahrradfahrer sowie den 38-jährigen Autofahrer, beide mit Wohnsitz im Landkreis Hildesheim, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

