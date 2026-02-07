PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trunkenheit im Verkehr

Hildesheim (ots)

BOCKENEM / BORNUM AM HARZ (erb). Am Freitagabend zog die Polizei Bad Salzdetfurth einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr.

Gegen 22:00 Uhr fiel einer Funkstreifenbesatzung ein Pkw auf, der mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortschaft Bornum am Harz (Stadt Bockenem) fuhr. Die Beamten folgten dem Fahrzeug in die Werkstraße und führten dort eine Verkehrskontrolle durch.

Bereits zu Beginn der Kontrolle stellten die Polizisten bei dem Fahrzeugführer neben einer verwaschenen Aussprache auch deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Der 54-jährige Mann mit Wohnsitz im Landkreis Hildesheim zeigte zudem erhebliche Ausfallerscheinungen, sodass von einer relativen Fahruntüchtigkeit auszugehen war. Es ergab sich der dringende Tatverdacht der Trunkenheit im Verkehr gemäß § 316 StGB.

Infolge dessen wurde der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus nach Seesen gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt; das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge ist ihm bis auf Weiteres untersagt. Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern an, das Ergebnis der Blutuntersuchung liegt derzeit noch nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

