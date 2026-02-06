Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht durch Fahrradfahrer - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

Alfeld (agu). Am Donnerstag, 05.02.2026, war es gegen 13:30 Uhr in Alfeld in der Straße "Am Sindelberg" zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein beteiligter Fahrradfahrer die Unfallstelle unvermittelt verlassen hatte.

Demnach war eine 33-jährige Alfelderin mit ihrem VW Passat in der Straße "Am Sindelberg" unterwegs und fuhr an einem rechts haltenden Linienbus vorbei. Dieses Manöver hatte ein hinter dem Fahrzeug befindlicher Radfahrer vermutlich zu spät mitbekommen und fuhr auf den VW Passat auf. Nachdem die Alfelderin aus ihrem Auto ausgestiegen war, um sich nach dem Wohlbefinden des Fahrradfahrers zu erkundigen, fuhr dieser mit seinem Vehikel davon.

Die Situation wurde auch durch einen nachfolgenden Pkw-Fahrer beobachtet, der sich zwar als Zeuge zu erkennen gegeben, jedoch keine Erreichbarkeit hinterlassen hatte. Die Alfelderin stellte im Anschluss einen Schaden im Heckbereich ihres Autos fest.

Die Polizei bittet sowohl den angeführten Zeugen als auch etwaig weitere Zeugen des Verkehrsunfalls wie auch den beteiligten männlichen Fahrradfahrer, sich im Polizeikommissariat Alfeld unter (05181) 8073-0 zu melden.

