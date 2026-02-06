Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Eine 15-jährige Jugendliche aus Hildesheim, die in den Abendstunden des 27. Januar als vermisst gemeldet worden war und nach der seit dem 30. Januar mit einem Bild öffentlich gefahndet wurde, ist wieder da. Das Mädchen wurde in Berlin von der Polizei aufgegriffen.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet. Die Ursprungsmeldung vom 30.01.2026 wurde gelöscht.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche mitgeholfen haben.

