PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Eine 15-jährige Jugendliche aus Hildesheim, die in den Abendstunden des 27. Januar als vermisst gemeldet worden war und nach der seit dem 30. Januar mit einem Bild öffentlich gefahndet wurde, ist wieder da. Das Mädchen wurde in Berlin von der Polizei aufgegriffen.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet. Die Ursprungsmeldung vom 30.01.2026 wurde gelöscht.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche mitgeholfen haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 11:29

    POL-HI: Zeugenaufruf nach dem Auftreten falscher Mitarbeiter von Energieanbietern in Freden (Leine)

    Hildesheim (ots) - Freden (bue) - Am Nachmittag und in den frühen Abendstunden des 05.02.2026 geben sich in 31084 Freden derzeit unbekannte Täter als Mitarbeiter von verschiedenen Energieunternehmen (EON und ÜWL) aus um sich so Zutritt zu den Wohnhäusern der vermeintlichen Geschädigten zu verschaffen. Derzeit sind der Polizei in Alfeld vier Taten bekannt, wobei ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 21:16

    POL-HI: Einbruch zur Tageszeit in Mahlum

    Hildesheim (ots) - Bockenem, OT Mahlum - (hue) Am 05.02.2025 verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Braunschweiger Straße im Bockenemer Ortsteil Mahlum. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden mehrere Räume des Hauses durchwühlt. Entwendet wurden Bargeld sowie Goldschmuck im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Beamte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren