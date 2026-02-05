Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch zur Tageszeit in Mahlum

Hildesheim (ots)

Bockenem, OT Mahlum - (hue) Am 05.02.2025 verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Braunschweiger Straße im Bockenemer Ortsteil Mahlum.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden mehrere Räume des Hauses durchwühlt. Entwendet wurden Bargeld sowie Goldschmuck im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Beamte des Polizeikommissariates Bad Salzdetfurth führten eine umfassende Spurensicherung durch. Die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchdiebstahls wurden aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell