Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Taschendiebstahl

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Am 05.02.26, zwischen 16.00 Uhr und 16.10 Uhr wurde ein 89-jähriger Sarstedter in einem Lebensmitteldiscounter am Moorberg bestohlen. Der Mann bemerkte während des Einkaufs im Bereich der Sonderposten eine weibliche Person, die sich auffällig in seiner Nähe bewegte. Er wurde dann aber von einer männlichen Person abgelenkt, der ihn etwas zu einem Etikett einer Flasche fragte. Vermutlich entwendete währenddessen die Frau aus seiner rechten Jackenaußentasche die Geldbörse. Der Bestohlene bemerkte den Verlust erst an der Kasse. Es soll sich bei den Tätern um eine Frau und ein Mann zwischen 40 und 50 Jahren handeln. Der Mann soll ca. 165 cm groß, eine normale Statur und dunkle Haare gehabt haben. Die Frau soll kräftig gewesen sein und wirkte verwahrlost. Außerdem habe sie kurze Haare gehabt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu informieren. Tel.: 05066/9850

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

  05.02.2026

  05.02.2026

