Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - 62-jähriger Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Hildesheim (ots)

ALFELD - (jpm) Am gestrigen Donnerstag, 05.02.2026, kam es in einem Mehrfamilienhaus in Alfeld zu einem Tötungsdelikt, bei dem eine 64-jährige Frau ihr Leben verlor. Die Polizei hat noch am Tatort einen 62-jährigen Tatverdächtigen widerstandslos festgenommen.

Erstmeldung vom 05.02.2026, 17:36 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6211452

Eine Nachbarin setzte gestern um 14:06 Uhr einen Notruf ab, nachdem sie auf Hilferufe der 64-Jährigen aufmerksam geworden war. Aufgrund dieser Meldung wurden neben mehreren Streifenwagen auch Rettungskräfte zum Einsatzort entsandt, wo sie auf das Opfer und den Tatverdächtigen trafen.

Dem gegenwärtigen Ermittlungsstand zufolge steht der 62-Jährige im dringenden Verdacht, der Frau eine schwere Stichverletzung beigebracht zu haben, an deren Folge sie kurz danach verstarb. In diesem Zusammenhang hat die Staatsanwaltschaft eine noch ausstehende Obduktion des Opfers beantragt.

Nach vorliegenden Informationen handelte es sich bei dem Tatverdächtigen und der 64-Jährigen um Bekannte. Eine partnerschaftliche Beziehung soll zwischen beiden nicht bestanden haben.

Der Beschuldigte hat die Tötung der Frau eingeräumt. Das Motiv als auch die genaue Tatausführung sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Vor diesem Hintergrund werden Einzelheiten hierzu zum jetzigen Zeitpunkt nicht kommuniziert.

Die Staatsanwaltschaft hat heute einen Antrag auf Untersuchungshaft gestellt, dem das Amtsgericht folgte. Nach der Vorführung bei einem Ermittlungsrichter wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Medienanfragen werden ausschließlich von der Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

