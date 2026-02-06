Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach dem Auftreten falscher Mitarbeiter von Energieanbietern in Freden (Leine)

Hildesheim (ots)

Freden (bue) - Am Nachmittag und in den frühen Abendstunden des 05.02.2026 geben sich in 31084 Freden derzeit unbekannte Täter als Mitarbeiter von verschiedenen Energieunternehmen (EON und ÜWL) aus um sich so Zutritt zu den Wohnhäusern der vermeintlichen Geschädigten zu verschaffen. Derzeit sind der Polizei in Alfeld vier Taten bekannt, wobei mindestens ein Täter in zwei Fällen auch in das jeweilige Wohnhaus gelangt ist, es jedoch nach derzeitigem Ermittlungsstand zu keinem Entwendungsschaden kam.

Personen, die Hinweise zu den o.g. Tätern geben können bzw. ggf. selbst durch die Unbekannten aufgesucht wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-80730) in Verbindung zu setzen.

