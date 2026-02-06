POL-CE: Pferdestärken außer Kontrolle - Glück gehabt

Stadt Celle (ots) - Am Do., 05.02.2026 07:30 Uhr, kam es in 29223 Celle, Höhe Wittinger Straße 75 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden. Derzeit wird von folgendem Unfallhergang ausgegangen. Die mutmaßliche Verursacherin befährt mit ihrem Fahrrad die Wittinger Str. und biegt nach links in die Clemens-Cassel-Str. ein. Hierbei behindert sie den 13-jährigen, welcher mit seinem Fahrrad entgegenkommt und ...

