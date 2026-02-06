POL-CE: Pferdestärken außer Kontrolle - Glück gehabt
Lachendorf, LK Celle (ots)
Am Do., 05.02.2026 04:37 h, wurden durch einen Verkehrsteilnehmer auf der B214 zwischen Eicklingen und Celle freilaufende Pferde gemeldet. Die Polizei Lachendorf und der Besitzer beendeten den selbst geplanten und ungenehmigten "Wandertag" und konnten die vierbeinigen Ausreißer wieder eingefangen, ohne dass für die Pferde oder andere Verkehrsteilnehmende ein Sachschaden eintrat.
