Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pferdestärken außer Kontrolle - Glück gehabt

Lachendorf, LK Celle (ots)

Am Do., 05.02.2026 04:37 h, wurden durch einen Verkehrsteilnehmer auf der B214 zwischen Eicklingen und Celle freilaufende Pferde gemeldet. Die Polizei Lachendorf und der Besitzer beendeten den selbst geplanten und ungenehmigten "Wandertag" und konnten die vierbeinigen Ausreißer wieder eingefangen, ohne dass für die Pferde oder andere Verkehrsteilnehmende ein Sachschaden eintrat.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Pressestelle
Telefon: 05141/277-105
E-Mail: pressestelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

    POL-CE: Verkehrsunfallflucht; 13-jähriger Radfahrer verletzt

    Stadt Celle (ots) - Am Do., 05.02.2026 07:30 Uhr, kam es in 29223 Celle, Höhe Wittinger Straße 75 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden. Derzeit wird von folgendem Unfallhergang ausgegangen. Die mutmaßliche Verursacherin befährt mit ihrem Fahrrad die Wittinger Str. und biegt nach links in die Clemens-Cassel-Str. ein. Hierbei behindert sie den 13-jährigen, welcher mit seinem Fahrrad entgegenkommt und ...

    POL-CE: LKW-Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrer; L 281, Südheide

    Gemeinde Südheide, LK Celle (ots) - Am Do., 05.02.2026, 14.20 h, kam der Fahrer eines LKW mit Auflieger auf der L281, aus Eschede in Richtung Oldendorf fahrend, bei winterglatter Fahrbahn im Bereich einer Kurve ins Rutschen und von der Straße ab. Das Kfz prallte mit dem Führerhaus rechtsseitig gegen einen Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wird hierbei leicht ...

