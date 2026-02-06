PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht; 13-jähriger Radfahrer verletzt

Stadt Celle (ots)

Am Do., 05.02.2026 07:30 Uhr, kam es in 29223 Celle, Höhe Wittinger Straße 75 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden. Derzeit wird von folgendem Unfallhergang ausgegangen. Die mutmaßliche Verursacherin befährt mit ihrem Fahrrad die Wittinger Str. und biegt nach links in die Clemens-Cassel-Str. ein. Hierbei behindert sie den 13-jährigen, welcher mit seinem Fahrrad entgegenkommt und bremsen muss, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Aufgrund der Glätte stürzt er und verletzt sich leicht. Die Fahrradfahrerin entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Das Fahrrad des Jungen wird beschädigt.

Hinweise an die Polizei bitte unter 05141-277-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Pressestelle
Telefon: 05141/277-105
E-Mail: pressestelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle

