Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Triebfahrzeug entgleist in Hattersheim - Feuerwehr dichtet undichten Öltank ab

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Hattersheim am Main (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags wurde die Feuerwehr Hattersheim am Main um 03:43 Uhr zu einem Einsatz im Bereich Voltastraße alarmiert. Grund war eine entgleiste Lokomotive, aus der Betriebsstoffe austraten.

Bereits kurz nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte zeigte sich, dass aus dem Triebfahrzeug Trafoöl auslief. Aufgrund der Lage wurde das Einsatzstichwort auf "H GEFAHR 1" erhöht und der GABC-Gefahrstoffzug des Main-Taunus-Kreises nachalarmiert.

Gemeinsam gelang es den Einsatzkräften, einen undichten Tank mit rund 2.700 Litern Trafoöl abzudichten. Insgesamt waren nach aktuellem Stand etwa 50 Liter Trafoöl sowie weitere 50 Liter sonstige Betriebsstoffe ausgetreten. Entsprechende Sicherungs- und Auffangmaßnahmen wurden umgehend eingeleitet, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Der Triebwagenführer war bereits eigenständig in ein Krankenhaus gebracht worden.

Durch die Entgleisung wurde zudem die Oberleitung beschädigt. Die Bahnstrecke zwischen Frankfurt-Höchst und Flörsheim bleibt vorerst gesperrt. Es kommt zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr mit Verspätungen und Ausfällen im Rhein-Main-Gebiet.

Der Feuerwehreinsatz konnte gegen 07:20 Uhr beendet werden. Die weiteren Maßnahmen sowie die Instandsetzung der Bahnstrecke liegen in der Zuständigkeit der Bahn. Zur Unfallursache hat die Bundespolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V., übermittelt durch news aktuell