PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V. mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Feuerwehrmann aus Bremthal entdeckt Zimmerbrand an Heilig Abend

Eppstein im Taunus (ots)

Ein Feuerwehrmann aus Bremthal entdeckte durchs Fenster im Nachbarhaus einen in Flammen stehenden Adventskranz. Wohlwissend, dass die Nachbarn an Heilig Abend nicht zu Hause sind, holte er einen in der Nachbarschaft hinterlegten Ersatzschlüssel, alarmierte die Feuerwehr und ging so weit möglich mit einem Feuerlöscher vor. Die Feuerwehr hatte lediglich Nachlöscharbeiten und die Belüftung des Gebäudes vorzunehmen. Stadtbrandinspektor Mario Mezga: "Nur wenige Minuten später hätte der Raum in Vollbrand gestanden. Für die Eigentümer wäre das ein großer Schaden gewesen und die ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und -männer hätten den Heilig Abend im Einsatz verbracht." Die Feuerwehr der Stadt Eppstein war mit rund 20 Einsatzkräften knapp eine Stunde vor Ort tätig. Für eine Familie kommt der Weihnachtsengel dieses Jahr aus Bremthal und heißt Christian.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stadt Eppstein
Mario Mezga
0171 2694427
mario.mezga@feuerwehr-stadt-eppstein.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V., übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V. mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.
Weitere Meldungen: Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren