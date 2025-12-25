Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Feuerwehrmann aus Bremthal entdeckt Zimmerbrand an Heilig Abend

Eppstein im Taunus (ots)

Ein Feuerwehrmann aus Bremthal entdeckte durchs Fenster im Nachbarhaus einen in Flammen stehenden Adventskranz. Wohlwissend, dass die Nachbarn an Heilig Abend nicht zu Hause sind, holte er einen in der Nachbarschaft hinterlegten Ersatzschlüssel, alarmierte die Feuerwehr und ging so weit möglich mit einem Feuerlöscher vor. Die Feuerwehr hatte lediglich Nachlöscharbeiten und die Belüftung des Gebäudes vorzunehmen. Stadtbrandinspektor Mario Mezga: "Nur wenige Minuten später hätte der Raum in Vollbrand gestanden. Für die Eigentümer wäre das ein großer Schaden gewesen und die ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und -männer hätten den Heilig Abend im Einsatz verbracht." Die Feuerwehr der Stadt Eppstein war mit rund 20 Einsatzkräften knapp eine Stunde vor Ort tätig. Für eine Familie kommt der Weihnachtsengel dieses Jahr aus Bremthal und heißt Christian.

