Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Feuerwehr befreit Frau nach Alleinunfall auf der L3011 (FOTO)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Eppstein im Taunus (ots)

Am späten Dienstagnachmittag kam eine Frau mit ihrem Fahrzeug zwischen Vockenhausen und Ehlhalten von der Fahrbahn ab und musste von der Feuerwehr befreit werden. Gegen 18:30 Uhr war die ältere Frau auf der L3011 unterwegs und kam aus unklarer Ursache von der Fahrbahn ab. Ein Geländer verhinderte, dass das Fahrzeug die Böschung hinab stürzte. Der Kleinwagen kippte auf die Seite und blieb auf dem parallel zur Straße verlaufenden Radweg liegen. Nach Rücksprache mit dem Rettungsdienst befreite die Feuerwehr die Verunfallte mit hydraulischen Rettungsgerät.

Von Feuerwehr und Rettungsdienst waren rund 30 Kräfte im Einsatz.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V., übermittelt durch news aktuell