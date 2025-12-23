PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V. mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Feuerwehr befreit Frau nach Alleinunfall auf der L3011 (FOTO)

Feuerwehr MTK: Feuerwehr befreit Frau nach Alleinunfall auf der L3011 (FOTO)
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Eppstein im Taunus (ots)

Am späten Dienstagnachmittag kam eine Frau mit ihrem Fahrzeug zwischen Vockenhausen und Ehlhalten von der Fahrbahn ab und musste von der Feuerwehr befreit werden. Gegen 18:30 Uhr war die ältere Frau auf der L3011 unterwegs und kam aus unklarer Ursache von der Fahrbahn ab. Ein Geländer verhinderte, dass das Fahrzeug die Böschung hinab stürzte. Der Kleinwagen kippte auf die Seite und blieb auf dem parallel zur Straße verlaufenden Radweg liegen. Nach Rücksprache mit dem Rettungsdienst befreite die Feuerwehr die Verunfallte mit hydraulischen Rettungsgerät.

Von Feuerwehr und Rettungsdienst waren rund 30 Kräfte im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stadt Eppstein
Mario Mezga
0171 2694427
mario.mezga@feuerwehr-stadt-eppstein.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V., übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V. mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.
Weitere Meldungen: Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren