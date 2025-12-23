PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Pkw prallt gegen Laternenmast: Fahrerin nach Alleinunfall befreit

Hattersheim am Main (ots)

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden um 18:42 Uhr mit der Meldung "Unfall mit eingeklemmter Person - Pkw vs. Laterne" zur Kreuzung Südring/Frankfurter Straße in Hattersheim alarmiert. Ein Pkw war bei einem Alleinunfall zunächst gegen ein Straßenschild gefahren, kippte dann auf die Seite und prallte gegen einen Laternenmast.

Ersthelfer kümmerten sich bereits um die leicht verletzte Fahrerin. Die Feuerwehrkräfte richteten das Fahrzeug mit Muskelkraft auf und befreiten die Fahrerin. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und den Notarzt wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Der schiefstehende Laternenmast wurde vom Energieversorger stromlos geschaltet und abgetrennt. Mithilfe des Krans des Wechselladerfahrzeugs wurde der Mast sicher abgelegt.

Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Hattersheim, Okriftel, Eddersheim und Hofheim, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main
Sebastian Baum, Pressesprecher
Telefon: 06190 93799-6034
E-Mail: pressefwsh@hattersheim.de
https://www.feuerwehren-Hattersheim.org

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V., übermittelt durch news aktuell

