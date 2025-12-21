Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: 300 Gäste feiern erfolgreiche Premiere von "Charlie und die Feuerwehrfabrik" - Weihnachtsfilm jetzt online

Hattersheim am Main (ots)

Mit großer Begeisterung feierten die Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main am Sonntag die Premiere ihres Weihnachtsfilms "Charlie und die Feuerwehrfabrik" in der Stadthalle. Rund 300 Gäste aus Feuerwehr, Stadtpolitik, Verwaltung, Presse und Bürgerschaft folgten der Einladung und genossen einen stimmungsvollen Premierenabend in vorweihnachtlicher Atmosphäre.

Bereits am Nachmittag lockte ein kleiner Weihnachtsmarkt vor der Stadthalle zahlreiche Besucher an. Das DRK Hattersheim bot Bratwurst, Glühwein und Punsch an, während die Jugendfeuerwehren frische Waffeln backten. Im Vor- und Hauptprogramm blickten die Gäste auf frühere Weihnachtsfilme und Fernsehbeiträge zurück und erhielten exklusive Einblicke in die Dreharbeiten. Der Höhepunkt des Abends war die Filmpremiere um 18 Uhr auf großer Leinwand.

Bürgermeister Klaus Schindling würdigte das Engagement bei der Premiere ausdrücklich: "Die Weihnachtsfilme der Hattersheimer Feuerwehren sind weit mehr als Unterhaltung. Sie zeigen auf kreative Weise, wie stark das Ehrenamt unsere Stadt prägt und wie viel Herzblut, Gemeinschaft und Professionalität in unserer Feuerwehr steckt." Auch Stadtbrandinspektor David Tisold hob die Bedeutung des Projekts hervor: "Was hier Jahr für Jahr entsteht, ist gelebter Zusammenhalt. Die Weihnachtsfilme verbinden Generationen, machen Feuerwehr erlebbar und sind ein starkes Zeichen dafür, was ehrenamtliches Engagement leisten kann - weit über den Einsatzdienst hinaus."

Ein Film aus der Feuerwehr - für die Stadt

Der Kurzfilm "Charlie und die Feuerwehrfabrik" ist eine fantasievolle Hommage an den Feuerwehralltag und zugleich eine augenzwinkernde Parodie auf den Klassiker "Charlie und die Schokoladenfabrik". Jugendfeuerwehrwart Felix Romek glänzt in der Hauptrolle als Feli' Fonka und führt das Publikum mit Charme und Witz durch die "Feuerwehrfabrik". Marcel Meuer schrieb das Drehbuch und führte Regie, während Luca Simon als Kameramann und Produzent die visuelle Gestaltung prägte. Wie bei allen bisherigen Weihnachtsfilmen setzten Mitglieder der Hattersheimer Feuerwehren das Projekt vollständig ehrenamtlich um - von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung.

Seit Januar plante das Kreativteam akribisch Kostüme, Sets und Requisiten. Erstmals bauten sie ganze Kulissen mit Wänden und Türen von Grund auf. Mitte November fanden die Dreharbeiten an sieben Tagen statt. Rund 35 ehrenamtliche Feuerwehrleute arbeiteten vor und hinter der Kamera. Die drei Kinder-Hauptrollen übernahmen Jugendliche der Jugendfeuerwehren.

Der Film verbindet Humor und Fantasie mit einer klaren Botschaft: Er zeigt, wie spannend, vielfältig und sinnstiftend die Arbeit der Feuerwehr ist - und wie Begeisterung Engagement weckt. Die Einladung steht: Die Feuerwehr freut sich über jedes neue Mitglied in ihrer "Feuerwehrfabrik" - ob jung oder alt.

Eine besondere Tradition mit langer Geschichte

Mit "Charlie und die Feuerwehrfabrik" führen die Hattersheimer Feuerwehren ihre erfolgreiche und überregional bekannte Filmreihe fort:

- 2018: "All I Want For Christmas" - 2019: "Feuerwehr. Familie. Freundschaft." - 2020: "Weihnachtsmann vs. Feuerwehrmann" - 2021: "Einsatz allein zu Haus - Ein Traum wird wahr" - 2023: "Ho Ho Hilfe - Weihnachtsmann in Not" - 2025: "Charlie und die Feuerwehrfabrik"

Im Laufe der Jahre sind Anspruch, Umfang und Produktionsaufwand der Filme spürbar gestiegen. Dreharbeiten, Technik und Schnitt verlangen heute erheblichen zeitlichen und organisatorischen Einsatz. Deshalb erscheint der Weihnachtsfilm nur noch alle zwei Jahre - bewusst, um Qualität, Kreativität und ehrenamtliches Engagement in Balance zu halten.

Die überregionale Anerkennung dieser Öffentlichkeitsarbeit zeigt sich auch in der Auszeichnung der Feuerwehr Hattersheim als "Feuerwehr des Monats". Innenminister Roman Poseck verlieh ihr 2024 diesen Titel für ihr besonderes Engagement und ihre innovative Kommunikation.

Film jetzt online verfügbar

Nach der erfolgreichen Premiere ist "Charlie und die Feuerwehrfabrik" jetzt für alle zugänglich. Der Film läuft auf den Facebook-, Instagram-, TikTok- und YouTube-Kanälen der Feuerwehren Hattersheim am Main und steht Interessierten hier zur Verfügung:

Die Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main wünschen allen frohe Weihnachten und einen sicheren Start ins neue Jahr.

