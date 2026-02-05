PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Gefährliche Körperverletzung am Celler Schloßplatz- Zeugen gesucht-

29221 Celle (ots)

Wie gestern Abend polizeilich bekannt wurde, kam es am 04.02.26, gegen 13.20 Uhr, im Bereich der Bushaltestellen am Schloßplatz zu einer Auseinandersetzung, an der mehrere Personen beteiligt waren. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 19-jähriger von mehreren jungen Männern beleidigt, geschlagen und getreten. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Nachdem bislang unbekannte Zeugen zur Hilfe kamen, ließen die Täter von dem Opfer ab. Hinweise zum Sachverhalt können unter der Telefonnummer 05141 277-0 an die Polizei Celle gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Pressestelle
Telefon: 05141/277-104
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

