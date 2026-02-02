PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vermisste Person aus Oldau, wohlbehalten wieder zurück

Oldau (ots)

Der seit dem 01.02.2026 um 00:30 Uhr vermisste Jason M. aus Oldau, ist am späten Sonntagabend selbstständig wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt.

Die umfangreichen Suchmaßnahmen, an denen neben der Polizei auch andere Rettungsorganisationen beteiligt waren, konnten damit eingestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Kristina Ommen
Telefon: 05141-277-106
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

