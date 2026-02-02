POL-CE: Vermisste Person aus Oldau, wohlbehalten wieder zurück
Oldau (ots)
Der seit dem 01.02.2026 um 00:30 Uhr vermisste Jason M. aus Oldau, ist am späten Sonntagabend selbstständig wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt.
Die umfangreichen Suchmaßnahmen, an denen neben der Polizei auch andere Rettungsorganisationen beteiligt waren, konnten damit eingestellt werden.
