Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Raub auf Seniorin in Celle - Zeugen gesucht

Celle (ots)

Am Sonntag, den 01.02.2026 kam es in Celle zu einem Raubüberfall auf eine 84-jährige Frau. Die Frau war gegen 16:35 Uhr zu Fuß mit ihrem Rollator auf der Blumlage in Richtung stadteinwärts und in der Sankt-Annen-Straße unterwegs, als sie von einem unbekannten Täter bedroht wurde. Der Täter forderte Bargeld, welches das Opfer nicht bei sich hatte. Anstelle des Geldes, entwendete der Täter das Mobiltelefon aus der Tasche der Frau und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Täter konnte durch die Geschädigte wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 40 Jahre alt
   - ca. 180 cm groß
   - dunkle Haare
   - bekleidet mit schwarzer Jacke und schwarzer Jogginghose
   - trug eine dunkle Wollmütze

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zur Tat, nimmt die Polizeiinspektion in Celle unter 05141/277-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Kristina Ommen
Telefon: 05141-277-104
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

