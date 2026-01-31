POL-CE: Knallkörper kontrolliert gesprengt

Celle (ots) - Am Donnerstag, den 29.01.2026 um 13:52 Uhr kam es im Kreisverkehr beim Combimarkt an der Trüllerstraße in Celle zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer überquerte die Trüllerstraße vorschriftsmäßig auf dem dafür vorgesehenen Überweg, als ein PKW plötzlich auf den Überweg fuhr. Der Radfahrer musst eine Vollbremsung machen und stürzte dabei auf die Seite. Er wurde leicht ...

mehr