POL-CE: Knallkörper kontrolliert gesprengt
Wienhausen (ots)
Am heutigen Mittag wurde im Ortsteil Oppershausen ein Knallkörper unbekannter Herkunft entdeckt. Da die Gefahren eines längeren Transports nicht abschließend abgeschätzt werden konnten, wurde der Knallkörper durch hinzugezogene Spezialisten auf einem nahegelegenen Feld gesprengt.
