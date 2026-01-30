Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht mit Radfahrer - Zeugen gesucht

Celle (ots)

Am Donnerstag, den 29.01.2026 um 13:52 Uhr kam es im Kreisverkehr beim Combimarkt an der Trüllerstraße in Celle zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer überquerte die Trüllerstraße vorschriftsmäßig auf dem dafür vorgesehenen Überweg, als ein PKW plötzlich auf den Überweg fuhr. Der Radfahrer musst eine Vollbremsung machen und stürzte dabei auf die Seite. Er wurde leicht verletzt und erlitt eine Schürfwunde. Sein Fahrrad wurde dabei beschädigt.

Zeugen, insbesondere eine Frau, die mit ihrem PKW direkt hinter dem unfallverursachenden Fahrzeug fuhr und dem Radfahrer noch Hilfe anbot, werden gebeten sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141/ 277-0 in Verbindung zu setzen.

