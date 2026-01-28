Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zigarettenautomat in Nienhagen zerstört

Nienhagen (ots)

Unbekannte haben gestern Abend (27.01.2026) einen Zigarettenautomaten im Schafstallweg in Nienhagen zerstört. Mehrere Anwohner hatte gegen 23:50 Uhr einen lauten Knall gehört und daraufhin die Polizei informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die bislang unbekannten Täter den Automaten offensichtlich aufgesprengt und sowohl Bargeld als auch Zigaretten entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest, liegt aber vermutlich im vierstelligen Bereich. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Um welche Art Sprengmittel es sich gehandelt hat, ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell