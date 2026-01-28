PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zigarettenautomat in Nienhagen zerstört

Nienhagen (ots)

Unbekannte haben gestern Abend (27.01.2026) einen Zigarettenautomaten im Schafstallweg in Nienhagen zerstört. Mehrere Anwohner hatte gegen 23:50 Uhr einen lauten Knall gehört und daraufhin die Polizei informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die bislang unbekannten Täter den Automaten offensichtlich aufgesprengt und sowohl Bargeld als auch Zigaretten entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest, liegt aber vermutlich im vierstelligen Bereich. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Um welche Art Sprengmittel es sich gehandelt hat, ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 15:17

    POL-CE: Großbrand in Eicklingen

    Eicklingen (ots) - Heute Morgen ist es in Eicklingen zu einem Großbrand gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer am Morgen gegen 05:00 Uhr in einer Halle auf dem Gelände einer Recycling-Firma im Ludwig-Erhard-Ring aus. Mitarbeitende der Firma hatten das Feuer entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden und aus Celle waren mit rund 160 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Weitere Gebäude waren von dem ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 09:20

    POL-CE: Zigarettenautomat zerstört

    Wathlingen (ots) - Unbekannte haben in der vergangenen Nacht einen Zigarettenautomaten in der Hänigser Straße in Wathlingen zerstört. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die bislang unbekannten Täter im Zeitraum zwischen 23:00 Uhr und Mitternacht den Automaten offensichtlich aufgesprengt und sowohl Bargeld als auch Zigaretten entwendet. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 5.000 Euro. Um welche Art Sprengmittel es sich ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 08:07

    POL-CE: Polizei kontrolliert in Fahrradstraßen

    Celle (ots) - Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Celle haben in der vergangenen Woche das Verhalten von Autofahrern in Fahrradstraßen kontrolliert. Bei den Kontrollen in den Fahrradstraßen Am Silberberg und im Trinkhorstweg wurden dabei elf Verstöße festgestellt. Die Fahrradstraße im Bereich der Zuwegung zur BBS ist für Kraftfahrzeuge nicht freigegeben. Fahrradstraßen dienen in erster Linie dem Radverkehr. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren