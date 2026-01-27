Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zigarettenautomat zerstört

Wathlingen (ots)

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht einen Zigarettenautomaten in der Hänigser Straße in Wathlingen zerstört. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die bislang unbekannten Täter im Zeitraum zwischen 23:00 Uhr und Mitternacht den Automaten offensichtlich aufgesprengt und sowohl Bargeld als auch Zigaretten entwendet. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 5.000 Euro. Um welche Art Sprengmittel es sich gehandelt hat, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen. Anwohnende hatte in dem Zeitraum zwischen 23:00 Uhr und Mitternacht einen lauten Knall gehört, zu dem genauen Zeitpunkt gehen die Angaben allerdings auseinander. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144- 495460 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell