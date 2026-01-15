Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nachtrag zum Beitrag "Knallgeräuschen bei Rettungseinsatz" vom 15.01.2026 09:54

Rudolstadt (ots)

Der Vorfall ereignete sich in einer Gartenanlage "An den Langen Bergen" in Rudolstadt/Cumbach. Zur Bewältigung der Lage kam das SEK Thüringen zum Einsatz.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Gartengrundstücks wurden, unter anderem, Waffen gefunden und sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Während des Einsatzes wurde niemand verletzt. Der 57-jährige Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell