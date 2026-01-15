Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Knallgeräusche bei Rettungseinsatz

Rudolstadt (ots)

Am Mittwoch, 14. Januar 2026, gegen 17:50 Uhr, kam es zu einem Notarzteinsatz in einer Gartenanlage in Rudolstadt-Cumbach. Bei der Annäherung haben die eingesetzten Rettungskräfte ein Knallgeräusch vernommen und zogen sich folgerichtig zurück. Eine Vielzahl an Polizeikräften umstellten das Gartengrundstück und konnten den 57-Jährigen zur Aufgabe bewegen. Er ließ sich widerstandslos in Gewahrsam nehmen und wurde einem Arzt vorgestellt. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell