Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Ausländisches Fahrzeug ohne Zulassung unterwegs.
Oppurg (ots)
Am Mittwoch, dem 14.01.2026 gegen 23.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte ein Fahrzeug mir rumänischen Kennzeichen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug in Rumänien nicht mehr zugelassen ist und somit in Deutschland im öffentlichen Verkehrsraum nicht gefahren werden darf. Die weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.
