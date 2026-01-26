Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung in Celler Diskothek

Celle (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (24.01. / 25.01.2026) ist es in einer Celler Diskothek zu einer wechselseitigen Körperverletzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren in der Diskothek in der Straße "Zur Fuchsfarm" gegen 03:20 Uhr zunächst eine 22 Jahre alte Frau und ein 21-Jähriger in Streit geraten. Hierbei soll es auch zu einer Körperverletzung gekommen sein, bei der die Frau im Gesicht verletzt wurde. Drei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes (19, 30 und 36 Jahre alt) verwiesen den jungen Mann dann aus der Diskothek. Hierbei kam es zu verbalen Streitigkeiten, die ebenfalls in einer körperlichen Auseinandersetzung mündeten. Hierbei wurde der 21-Jährige leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung. Alle Beteiligten wurden nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort wieder entlassen. Die genauen Tatabläufe konnten vor Ort nicht abschließend geklärt werden, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell