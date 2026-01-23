POL-CE: Brand eines Forstschleppers - hoher Sachschaden
Eschede / Rebberlah (ots)
Auf dem Gelände einer Weihnachsbaumplantage in der Nähe der Straße "Am Rickberg" in Rebberlah ist es gestern Mittag (22.01.2026) zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet dort ein Forstschlepper bei laufenden Arbeiten gegen 11:20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und wurde dabei komplett zerstört. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden liegt im sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
