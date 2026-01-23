PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand eines Forstschleppers - hoher Sachschaden

Eschede / Rebberlah (ots)

Auf dem Gelände einer Weihnachsbaumplantage in der Nähe der Straße "Am Rickberg" in Rebberlah ist es gestern Mittag (22.01.2026) zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet dort ein Forstschlepper bei laufenden Arbeiten gegen 11:20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und wurde dabei komplett zerstört. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden liegt im sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

