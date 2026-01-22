PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: PKW nach Diebstahl schnell wieder da

Celle (ots)

Eine 76-Jährige hatte heute Morgen gegen 07:20 Uhr im Garßener Weg in Celle ihren PKW gestartet. Sie ließ den blauen Skoda mit laufendem Motor am Straßenrand stehen und ging noch einmal kurz zurück in ihr Haus. Als die Seniorin wieder herauskam, sah sie noch, wie ihr Auto nach links in die Mummenhofstraße abbog. Daraufhin informierte sie die Polizei. Im Rahmen der Fahndung fanden die Beamten das Auto gegen 07:40 Uhr in der Straße "Nordfeld". Dort hatte der unbekannte Täter das Fahrzeug mit geschlossenen Türen am Straßenrand geparkt und sich entfernt. Beschädigt wurde das Fahrzeug offensichtlich nicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der SKoda wieder an die Besitzerin übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen KFZ-Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

  • 22.01.2026 – 11:51

    POL-CE: Mögliche Bedrohung in Winsen (Aller)

    Winsen (Aller) (ots) - Die Polizei in Wietze ermittelt nach einem Vorfall, der sich am Montagabend (19.01.2026) in Winsen (Aller) ereignet hat. Ein 10 Jahre alter Junge war dort gegen 18 Uhr mit seinem Fahrrad im Küsterdamm unterwegs. Hier begegnete ihm ein bislang unbekannter Mann und rief ihm etwas Unverständliches, vermutlich in einer fremden Sprache zu. Dabei hielt der Unbekannte vermutlich ein kleines Messer in der ...

  • 22.01.2026 – 09:38

    POL-CE: Kellerbrand

    Celle (ots) - Gestern Nachmittag (21.01.2026)ist es im Celler Stadtteil Heese zu einem Kellerbrand gekommen. Verletzt wurde niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet gegen 16:30 Uhr in dem Keller des Wohnhauses in der Salzastraße unter anderem eine Waschmaschine in Brand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Keller bereits stark verraucht. Die Feuerwehr löschte den Brand, lüftete und entrauchte das Gebäude. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei ...

  • 22.01.2026 – 09:19

    POL-CE: Einbruch in Wohnhaus

    Celle (ots) - Am gestrigen Mittwoch (21.01.2026) ist es im Celler Stadtteil Blumlage zu einem Einbruch gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter in der Zeit zwischen 05:20 Uhr und 17:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus in der Straße "Peterskamp" und durchwühlten die Räume. Anschließend entfernten sie sich wieder in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen ...

