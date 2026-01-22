Polizeiinspektion Celle

POL-CE: PKW nach Diebstahl schnell wieder da

Celle (ots)

Eine 76-Jährige hatte heute Morgen gegen 07:20 Uhr im Garßener Weg in Celle ihren PKW gestartet. Sie ließ den blauen Skoda mit laufendem Motor am Straßenrand stehen und ging noch einmal kurz zurück in ihr Haus. Als die Seniorin wieder herauskam, sah sie noch, wie ihr Auto nach links in die Mummenhofstraße abbog. Daraufhin informierte sie die Polizei. Im Rahmen der Fahndung fanden die Beamten das Auto gegen 07:40 Uhr in der Straße "Nordfeld". Dort hatte der unbekannte Täter das Fahrzeug mit geschlossenen Türen am Straßenrand geparkt und sich entfernt. Beschädigt wurde das Fahrzeug offensichtlich nicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der SKoda wieder an die Besitzerin übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen KFZ-Diebstahls.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell